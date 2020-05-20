«Я дорожу своими радостями»: Высоцкая вспомнила, как им было хорошо с мужем и сыном в Италии

Как отметила актриса, они отыграли последний спектакль в Генуе и были свободны и счастливы.

Актриса Юлия Высоцкая в Instagram вспомнила события годичной давности. Тогда они вместе с мужем и сыном были в итальянской Генуе. Они очень устали, измучились, но были счастливы все вместе.

Как отметила актриса, на улице всю ночь лил дождь. Но им было хорошо. Как она выразилась, в комнату через балкон дышало море, сосны, кричали птицы, а сами они разговаривали о театре и жизни.

«Это был прекрасный день, а потом случился Милан, Парма. Нас дождались, и мы вернулись домой — домой в Москву! И дело не в карантине, я дорожу своими радостями, в независимости от обстоятельств, чего и вам желаю». Юлия Высоцкая

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Напомним, что Юлия Высоцкая уже много лет счастлива с режиссером Андреем Кончаловским. От этого брака у них двое детей — Петр и Мария. Известно, что дочь знаменитостей Маша в 2013 году попала в страшную автомобильную аварию. Долгое время девушка находилась в коме. Родители практически никогда не рассказывают, как чувствует себя наследница.