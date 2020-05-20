«Это было неромантично»: Агния Кузнецова рассказала об отношениях с Леонидом Бичевиным

Актриса Агния Кузнецова, которая получила большую известность после выхода картины «Груз 200» режиссера Алексея Балабанова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с актером Леонидом Бичевиным.

«Он был моим однокурсником. Мы все хотели быть артистами. Я ему помогала в учебе. Мы сошлись на фоне творчества. Как-то мы шли по улице. Он мне что-то рассказывал. Я сказала, что не верю в любовь. Но он опроверг все это. Закрутились отношения. Это было неромантично. Он играл главные роли в нашем институте. Он у нас герой-любовник. Я, честно, скажу его ревновала». Агния Кузнецова

Как отметила актриса, с Бичевиным они были шесть лет вместе. «Мы играли в «Груз 200». Помню Балабанов меня спросил, с кем я хочу играть. Я сказала: «Ну, вот Леня Бичевин». И он взял его в картину. Я не думала, что такое возможно», — заметила Кузнецова.

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При этом она добавила, что их отношения были обречены. «Нам негде было жить, не было работы. Мы поступили на службу в разные театры. Это все очень сильно разводит по жизни. Надо было сразу расставаться. Не устраивать сцен», — заметила она.