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По максимуму: стало известно, сколько Самойлова запросила алиментов с Джигана

Появились подробности дела о разводе известной пары.

По максимуму: стало известно, сколько Самойлова запросила алиментов с Джигана
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

В конце марта у сказочной супружеской жизни рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой наметился финал, далекий от волшебного: многодетная мать объявила, что подает на развод. Ее супруг с февраля стал выкидывать необъяснимые финты – тушить о свой лоб сигареты, брить брови, делиться невнятным контентом в микроблоге и пугать собственных детей неадекватным поведением. От слов звезда Instagram перешла к делу – 20 апреля суд зарегистрировал исковое заявление Оксаны к Денису Устименко – это его настоящее имя.

Сейчас стало известно, о каком размере алиментов идет речь. У рэпера и модели четверо детей, и Самойлова намерена претендовать на половину от дохода  музыканта, чтобы обеспечивать ребятишек.

«Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса на содержание детей составили максимальные 50%», — приводятся слова представителей Головинского районного суда Москвы на портале StarHit.

А вот информации о разделе имущества в заявлении, поданном Самойловой, нет, как и отдельного иска по нему. В рамках бракоразводного процесса первая беседа для Самойловой и Джигана назначена на 15 июня.

А пока супруги живут вместе под одной крышей и уже не раз давали надежду поклонникам на воссоединение. Например, они всей своей большой семьей ездили на дачу к родителям Оксаны.

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