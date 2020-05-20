«Богиня! Очень горячо»: Ани Лорак в бюстье блеснула эффектным декольте в танце

41-летняя Ани Лорак сняла для верных почитателей танцевальный видеоролик. На первых секундах клипа украинская исполнительница продемонстрировала роскошную фигуру. Так, экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу развязала пояс махрового халата, блеснув эффектным декольте в бюстье. По словам певицы, на домашней самоизоляции она начала осваивать TikTok. Позже, когда артистка облачилась в легинсы и облегающую блузу к танцам звездной мамы присоединилась и восьмилетняя София.

«Классно получилось! Красотки!», «Богиня! Очень горячо», «Восхитительная!!», «Ох, вот это дерзко!!», «Какая вы веселая и улыбчивая женщина. Радостно видеть вас такой. Больше больше танцев!!», «Почувствуй себя подростком!!», «Вау, прикольно! Такой вас не видели», — отметили поклонники певицы.

Напомним, что Ани Лорак перестала скрывать свой роман с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. В одном из интервью украинская исполнительница объяснила, почему ее возлюбленный так редко сопровождает ее на вечеринках. Певица уточнила, что он сторонится публичности и не хочет давать повод для слухов и кривотолков. Примечательно, что избранник поп-дивы сумел наладить отношения с ее дочерью. София по-взрослому отнеслась к разводу родителей. Как говорит Лорак, ее муж крайне мало времени уделял семье. И каждое его появление дома воспринималось ими как праздник.