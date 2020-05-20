«Приманка для Майи»: Самойлова поставила эксперимент над младшей дочерью Джигана

Многодетная мама продолжает проверять своих наследниц на честность и терпение.

Вслед за Кайли Дженнер, которая устроила своей двухлетней малышке Сторми тест на стойкость и честность, челлендж по зефирному эксперименту стали повторять тысячи мамочек со своими детьми. Оксана Самойлова, мама четверых детей и супруга рэпера Джигана, уже проверила среднюю дочь Лею, а теперь решила испытать младшую, Майю.

«Я подготовила приманку для Майи, — показала в stories своего Instagram Самойлова вазу с леденцами. И поставила ее перед трехлетней малышкой: «Вот тебе конфетки, без меня не ешь». На что Майя ответила: «Я буду смотреть. Я буду сравнивать, какая плохая, какая хорошая», — ответила она маме.

Самойлова удалилась, а Майя осталась наедине с тарелкой. Она стала очень внимательно разглядывать леденцы, и даже неосторожно ударилась о край блюда зубами.

Но так и не съела ни одной конфетки, даже в руку не взяла. «Не трогаю ниче», — говорит сама себе девочка. Самойлова, вернувшись, отметила, что Майя – очень послушный ребенок.