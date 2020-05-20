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Королевский должник: принц Эндрю не смог внести плату за купленный дом

Принц Эндрю не смог вовремя рассчитаться за недвижимость.

Королевский должник: принц Эндрю не смог внести плату за купленный дом
Принц Эндрю. Фото Global look press.

Наследник Елизаветы II принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон оказались в долговой яме из-за необдуманно купленного дома в Швейцарии.

Пара приобрела шикарное шале еще 7 лет назад за 23 миллиона долларов. И долгое время исправно расплачивались за него. Однако с декабря прошлого года что-то пошло не так – деньги на нужный счет не поступили и положенные на тот момент 6,2 миллиона долларов теперь превратились в 8 миллионов, нарастив сумму из-за штрафов. Об этом сообщило издание People.

Елизавета II. Фото
Елизавета II. Фото Global look press.

Бывшие супруги приобрели этот дом в районе курорта Вербье, чтобы вместе с дочками Евгенией и Беатрис кататься на лыжах.

Отметим, что ранее стало известно о другом королевском долге. Выяснилось, что Меган Маркл и принц Гарри должны казне Англии 3 миллиона долларов. Деньги они в свое время потратили на ремонт своего дома.

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