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«Сенатор в разводе»: мужчина Порошиной признал ее ребенка

Знакомые актрисы пошли на откровенность с журналистами и выдвинули свою версию.

«Сенатор в разводе»: мужчина Порошиной признал ее ребенка
Мария Порошина. Фото Global look press.

Стали известны некоторые подробности из личной жизни актрисы Марии Порошиной, если, конечно, они соответствуют действительности.

Мать пятерых детей старательно скрывает от публики отца своего единственного сына, родившегося в январе 2019 года. Бывший муж звезды актер Илья Древнов через суд доказал, что не является родителем мальчика, сама же артистка заявляла, что папа малыша – иностранец и живет за пределами России. Однако знакомые публичной личности утверждают обратное.

«Комсомольской правде» они рассказали, что бойфренд Порошиной – якобы влиятельный чиновник, нежелающий афишировать свой роман. Малыша он признал и оказывает его матери всяческую помощь.

«Они не живут вместе, хотя сенатор в разводе», — осведомил журналистов человек из окружения актрисы.

Иногда рядом с Марией люди замечали некоего молодого человека, забирающего ее после работы. Знакомый звезды «Ночного дозора» заверил, что это вовсе не возлюбленный кинодивы, а всего лишь водитель, который заботится о ее безопасности. И нанял его якобы мужчина артистки.

Портал Teleprogramma.pro просит обратить внимание на то, что часть изложенной информации основана на слухах и может не соответствовать действительности.

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