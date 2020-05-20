Архивный кадр: Пугачева в джинсовых шортах и легкой ветровке позировала на берегу Рижского залива

Примадонна каждое лето отдыхает в Юрмале, но нынешним летом вряд ли покинет деревню Грязь.

На фанатской страничке в Instagram дочери примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Елизаветы Галкиной появилась архивная фотография, которая была сделана в Юрмале на берегу Рижского залива. На кадре звезда сидит около моря. На ней джинсовые шорты и легкая ветровочка. Исполнительница буквально светится от счастья.

«Любимая Аллочка», — кратко подписали снимок фанаты Примадонны и ее дочери, которые ведут ее страничку в соцсетях.

Отметим, что последние несколько лет Алла Пугачева со своей семьей регулярно выезжает в Юрмалу, где семья снимает шикарный особняк. Правда, в этом году из-за пандемии коронавируса выезд в Латвию под большим вопросом.

Не исключено, что супруг Примадонны телеведущий Максим Галкин не станет рисковать здоровьем жены. Наверняка это лето Примадонна проведет в деревне Грязь, где у ее мужа шикарный замок.