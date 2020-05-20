Сергей Исаев из «Уральских пельменей» поделился снимком времен пионерии

Как отметил шоумен, это была последняя организация, в которой он состоял.

Юморист из шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram разместил архивный снимок времен пионерии.

«С днем пионерии. 4 Б. Последняя организация, в которой я состоял! Но есть, что вспомнить». Сергей Исаев

Отметим, что пользователи без проблем узнали шоумена на снимке из прошлого. Он стоит во втором ряду справа.

Добавим, что сейчас у шоуменов из «Уральских пельменей» из-за пандемии вынужденный простой. Они находятся в своих загородных домах в окрестностях Екатеринбурга. При этом они снимаются смешные ролики о жизни нас самоизоляции своих семей. Юмористы рассказывают, чем занимаются дома. Многие из них перестали скрывать шикарные особняки, в которых проживают.

«Уральские пельмени» — одна из самых раскрученных команд в шоу-бизнесе. Уже несколько лет у членов коллектива идут суды с бывшим директором Сергеем Нетиевским. Стороны никак не могут прийти к согласию в вопросах интеллектуальной собственности.