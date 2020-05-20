«Погасила десятую часть досрочно»: Седокова поняла, что ипотека на 20 лет «вообще не вариант»

Как отметила певица, она завела программу, которая считает ее траты.

Певица Анна Седокова в Instagram призналась, что последние дни были для нее сущим кошмаром. Она не могла даже встать из постели. Звезда часами ходила по комнате, пытаясь накраситься. Однако все получалось просто ужасно. Как отметила исполнительница, ее производительность в последние дни была на нуле.

По словам Анны Седоковой, она честно старалась побороть депрессию. Скачала сразу 16 новых книг по бизнесу, даже поревела.

«Но начался новый день. Я встала, приняла ледяной душ. И погасила десятую часть ипотеки досрочно. Я завела программу, которая считает мои траты. Я отказалась от ненужного. Научилась не относиться к себе как к железной женщине. Я позволила себе быть слабой. Я изучаю стратегию инвестирования, поняла, что ипотека в 20 лет вообще не вариант». Анна Седокова

Как добавила исполнительница, плохие дни случаются у всех. Их просто надо пережить. По ее словам, не каждый день праздник и не каждый день, как она выразилась, твой парень супермен.