«Чего стоит один только взгляд»: Каменских в шелковой сорочке снялась в постели

Настя Каменских ворвалась в Сеть с кокетливым видеороликом, который она сняла в собственной постели. В кадре звезда предстает в разных домашних образах – и каждый из них претендует на роль лучшего.

В начале возлюбленная Потапа появляется в кадре в шелковой розовой рубашке и повязке для сна в тон. И даже маникюр идеально сочетается с луком. Откидываясь на кровать, она неожиданно «переодевается» в белый банный халатик, уютно прикрыв волосы полотенцем. Затем на артистке по очереди оказываются голубая рубашка, белый свитшот и белоснежная пижамка.

Фолловеры не смогли сдержать эмоций, увидев игривый ролик звезды.