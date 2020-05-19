«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов
«Сказки на ночь»
«Жадный вельможа»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Достоин лучшего»: Казаченко озвучила причину расставания с Джигарханяном

Судя по всему, отношения пары не прошли проверку расстоянием.

«Достоин лучшего»: Казаченко озвучила причину расставания с Джигарханяном
Ольга Казаченко/Фото: https://www.instagram.com/p/B-G9fLUjBnf/

Бывшая жена исполнителя Вадима Казаченко Ольга оправдалась за расставание с Джигарханяном. Напомним, о том, что красивые отношения с женщиной распались, сам Степан не так давно рассказал во время «прямого эфира» с Анной Калашниковой. Незадолго до прощания сын актера и режиссера даже познакомил Ольгу с родителями, имея, судя по всему, на избранницу самые серьезные намерения, но до ЗАГСа дело так и не дошло.

Весть о расставании пары стала громом среди ясного неба. Сам Джигарханян обид на Ольгу не держит и подмечает – скандальными подробностями расставания с пассией тоже не располагает. Позже поспешила высказаться и Ольга. Казаченко призналась – причиной расставания с мужчиной стало отсутствие чувств. Женщина до последнего надеялась, что любовь к Степану проснется в ее душе, но этого не произошло.

«Я не смогла ответить Степану взаимностью в той степени, в которой он хотел. До близких отношений у нас не дошло. Моему сердцу не прикажешь. Он достоин только самого лучшего», — приводит слова Ольги «Собеседник».

Тэги

Джигарханян и КазаченкоНовости googleОльга КазаченкоСтепан Джигарханянсын Армена Джигарханяна
Loading...