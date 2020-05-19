«Достоин лучшего»: Казаченко озвучила причину расставания с Джигарханяном

Бывшая жена исполнителя Вадима Казаченко Ольга оправдалась за расставание с Джигарханяном. Напомним, о том, что красивые отношения с женщиной распались, сам Степан не так давно рассказал во время «прямого эфира» с Анной Калашниковой. Незадолго до прощания сын актера и режиссера даже познакомил Ольгу с родителями, имея, судя по всему, на избранницу самые серьезные намерения, но до ЗАГСа дело так и не дошло.

Весть о расставании пары стала громом среди ясного неба. Сам Джигарханян обид на Ольгу не держит и подмечает – скандальными подробностями расставания с пассией тоже не располагает. Позже поспешила высказаться и Ольга. Казаченко призналась – причиной расставания с мужчиной стало отсутствие чувств. Женщина до последнего надеялась, что любовь к Степану проснется в ее душе, но этого не произошло.

«Я не смогла ответить Степану взаимностью в той степени, в которой он хотел. До близких отношений у нас не дошло. Моему сердцу не прикажешь. Он достоин только самого лучшего», — приводит слова Ольги «Собеседник».