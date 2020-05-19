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«Такие милые»: после скандала с Кридом муж Нюши вывел жену и дочь на семейную прогулку

Игорь Сивов предпочитает не реагировать на критику в свой адрес.

«Такие милые»: после скандала с Кридом муж Нюши вывел жену и дочь на семейную прогулку
Нюша с мужем и дочерью/Фото: https://www.instagram.com/p/CAGUJifJN9K/

После скандала с Егором Кридом супруг Нюши вывел жену и дочь на семейную прогулку. Напомним, Игорь Сивов подвергся критике после того, как певица появилась в объятиях Егора после онлайн-концерта на платформе Okko. Тогда людей возмутило, что бизнесмен ничего не предпринимает, чтобы ситуации не повторялись впредь. Некоторые и вовсе заявляли – Игорь в отношениях Нюши и Егора явно лишний.

Тогда Сивов предпочел на массовый хейт не реагировать. Игорь лишь заявил, что для него самое главное в отношениях с женой – доверие и безусловная любовь, а значит, ревновать певицу к бывшему возлюбленному он не будет. Во вторник, 19 мая, Игорь вывел своих любимых девочек на семейную прогулку, откуда поделился трогательным кадром. Так, центром всеобщего внимания на фотографии стала годовалая Симба – сладкий ребенок, одетый в нарядный розовый комбинезон, во все маленькие зубки улыбается миру. Наблюдая за малышкой, невозможно не растрогаться.

«Такие милые», «Симбуля-симпапуля», «Где раздают таких чудесных девочек?», «Это кто тут у нас такой сладенький пирожочек?», «Неописуемо волшебный ребенок», — захвалили девочку комментаторы.

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