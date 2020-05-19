«Оказалось, была красоткой»: Степаненко показала фигуру в леопардовых лосинах на архивном фото

Елена Степаненко долгое время не появлялась на публике после развода с Евгением Петросяном. Их расставание стало как гром среди ясного неба. Пока юмористка отсиживалась в тени, пытаясь сохранить сбереженное имущество и миллионы, ее бывший муж начал активно гастролировать, а в светских кругах заговорили о его романе с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Они не говорят о личной жизни, поэтому то и дело появляются разные слухи. В СМИ писали, что они тайно расписались и даже якобы завели ребенка с помощью суррогатной матери.

А с недавних пор Елена стала вести новое шоу на телевидении. Она поразила всех, когда появилась на публике похудевшая и помолодевшая. По мнению экспертов, 67-летняя артистка потратила круглую сумму денег, чтобы привести себя в порядок. А накануне она опубликовала архивное фото. В кадре она позирует еще совсем юная в леопардовых лосинах и лимонном джемпере. У нее короткая стрижка и яркие губы. Лосины подчеркнули ее стройную фигуру.

«Мы — женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично», — высказалась звезда.

Поклонники с трудом узнали Степаненко. Многие отметили, что на архивном фото она очень похожа на Брухунову. Фанаты одарили юмористку комплиментами. «Красивая вы не накрашеная, лицо очень миленькое», «Очень симпатичная!!! И леопарды — прямо к лицу!», «Да ну, по-моему очень даже стильненько! Шикарно выглядите», «Оказалось, была красоткой», «Очаровательная девушка! Леопард не будет пошлым при таких умных глазах!», «А мне ничего не показалось странным в вашем фото. Молоденькая, хорошенькая и фотогеничная», «Брухунова один в один», — прокомментировали пост подписчики.