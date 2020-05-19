«Какая прелесть»: Полина Гагарина запечатлела трехлетнюю дочку в серебристом пуховике

Полина Гагарина редко рассказывает о личной жизни. Она уже почти шесть лет состоит в браке с Дмитрием Исхаковым. Фотограф сразу нашел общий язык с сыном артистки от первого брака, Андреем. А в 2017 году у них родилась общая дочь Мия. Со стороны казалось, что в доме звезды царит идиллия, но время от времени появлялись слухи, что супруги на грани развода. И вот на днях в СМИ просочилась информация, что уже больше полугода пара не живет вместе.

Пока ни Полина, ни Дмитрий не подтвердили, но и не опровергли слухи о проблемах в семье. Тем временем певица возобновила занятия спортом, а также каждую свободную минуту уделяет дочке. Ни фото, ни видео с мужем она не публикует. В апреле они вместе праздновали день рождения наследницы. Поклонники ждут, когда ситуация прояснится, и надеются, что красивая пара не собирается разводиться.

В соцсети Гагарина поделилась видео, на котором запечатлела дочку. Они отправились на прогулку вдвоем. Мия была облачена в салатовые треники и серебристый дутый пуховик. В какой-то момент начал идти снег. «Что, Миюш, такое падает?» — спросила девочку мама. «Снежинки», — ответила ей кроха. «Да, почти летом снежинки падают, какая прелесть», — заметила Полина. «Да, какая прелесть», — с трудом, но выговорила девочка.

Поклонники умилились общением певицы с наследницей. Многих также позабавила реакция Мии на снег. По всей видимости, они гуляли недалеко от дома, так как ребенок забрался на небольшой батут, который пользователи видели и раньше.