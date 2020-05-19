«Условия работы были просто ад»: Ефременкова рассказала о своих первых заграничных гастролях

Экс-участница и бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова в своем аккаунте в социальной сети Instagram очень часто общается с подписчиками, которых у нее вот-вот будет миллион. Девушка рассказывает истории из жизни, делится мнением или своими планами на будущее. На этот раз Ефременкова вспомнила, как впервые поехала работать заграницу.

Ей было 12 лет, когда ее заметил продюсер и предложил творческую командировку на Кипр. Занимающаяся с 5 лет вокалом девушка вместе с мамой согласились. Как признается Юлия, это была первая поездка заграницу в жизни, и она была в восторге от нее. Только вот с работой приходилось трудно.

«Оказалось, условия работы были просто ад! Продюсер снимал нам крошечную квартирку, покупал самые дешевые продукты, платил копейки. Говорил: денег нет» — написала Ефременкова.

Работы было очень много. Выступать приходилось в русских народных костюмах с длинным рукавом, жара стояла сильная – после выходов приходилось чуть ли не выжимать платья. Несколько раз звезда падала в обморок. Через месяц Юлия уже выбилась из сил и очень хотела назад домой. Но в один прекрасный день произошло из ряда вон выходящее:

«Иду я как-то по набережной и вижу его, довольного, в кафе за накрытым столом, — пишет Юлия о своем продюсере. И тут-то глаза у нее открылись: «Он экономил на нас во всем, уверял, что денег нет, а сам обедал в лучших заведениях и ни в чем себе не отказывал!!!».

Обманутая Ефременкова рассказала об увиденном маме, они отказались от дальнейшего сотрудничества с этим человеком – оказалось, что договоренности были устными, — и стали взаимодействовать с заведениями напрямую. За два месяца девушка смогла поправить материальное положение и вернуться на Родину, в Туапсе.