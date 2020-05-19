«Между нами уже больше, чем дружба»: Лазарев разоткровенничался в день рождения Кудрявцевой

Сергей Лазарев сделал откровенное признание в день рождения Леры Кудрявцевой. 19 мая телеведущая отмечает 49-летие. Уже с утра Лера купается во внимании: ей активно звонят и пишут коллеги, близкие друзья вспоминают самые трогательные моменты в Instagram, а любимый супруг Игорь Макаров преподнес знаменитости букет цветов.

Поспешил поздравить Леру и бывший возлюбленный Сергей Лазарев. Описывая свои чувства к Кудрявцевой, Сергей подметил – их с Лерой отношения многократно теснее, чем можно представить на первый взгляд.

«Между нами уже больше, чем дружба и любовь! Между нами невероятное понимание, трепетное отношение и поддержка друг друга на протяжении многих лет! Люблю тебя очень! Будь счастлива!!», — написал он в личном микроблоге.

Лазарев трепетно назвал Кудрявцеву «главной теледивой страны» и акцентировал внимание, что негласно она носит это звание не один год.

Напомним, ранее в интервью для Алены Жигаловой Кудрявцева признавалась – она искренне и долго любила Лазарева, а отношения их распались, потому что Сергей всегда делал акцент на работе, а она мечтала о рождении детей.