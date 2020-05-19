«Выпали почти все волосы»: друг Аллегровой объяснил, почему певица стала носить парики

На днях в одном из фан-аккаунтов, посвященных певице Ирине Аллегровой, в Instagram появился снимок, на котором поклонники едва смогли узнать свою любимицу – она позировала на камеру без пышной копны кудрявых волос и яркого мейкапа вместе с двумя друзьями. Оказалось, что снимком поделился давний товарищ императрицы отечественной эстрады Александр Богданович. Он рассказал историю самого снимка, а также поведал бьюти-тайну Аллегровой порталу Собеседник.ру.

Снимок был сделан в 2004 году в Майами, где у звезды была недвижимость. Вместе с друзьями она жарила барбекю, и в какой-то момент компания решила пофотографироваться. В настоящий момент той заграничной усадьбой Аллегрова уже не владеет – продала, так как стало тяжело переносить длительные перелеты, рассказал Богданович. А что касается париков, то появились они в бьюти-арсенале императрицы в 1991 году.

«Захотела выбелить волосы, и как раз появился новый способ это сделать – какие-то таблетки, из которых можно было изготовить раствор для окраски волос, — рассказал друг. — В процессе покраски парикмахер не учла время и передержала краску. Первую неделю у Аллегровой была шикарная прическа, а потом у нее выпали почти все волосы. Вот и пришлось купить парик, чтобы в нем выступать».

Конечно, через некоторое время волосы отросли и восстановились, но красивые и эффектные парики прочно обосновались среди сценических бьюти-аксессуаров Аллегровой.

Сейчас звезде 68 лет и, по словам Богдановича, она не переживает из-за своего возраста.