Анна Исаева поведала, что до сих пор хранит четыре дорогих кольца певицы.

Драгоценности покойной Началовой нашлись у ее PR-директора. 38-летняя певица ушла из жизни более года назад, однако память о ней продолжает жить в сердцах близких и дорогих для нее людей. На регулярной основе вспоминает о своей подопечной PR-директор Юлии Анна Исаева. Женщина, которая до последнего момента была близка с исполнительницей, на днях рассказала, что постоянно видит сны про Юлю. Сразу после смерти Началова являлась Исаевой грустной и плакала, но в последнее время Анна видит в мире грез только хорошее.

Кроме того, выяснилось, что именно Исаева бережно хранит у себя некоторые драгоценности Юлии. Так, особого внимания достойны четыре золотых кольца – их Анне певица в свое время подарила лично. Одно из них выплавлено из белого золота и инкрустировано бриллиантами.

«Его можно и как кулон носить. Есть и яркое желтое, летнее кольцо – тоже от Юли. Они хранятся у меня в коробке с украшениями», — передают слова Исаевой dni.ru.

Анна подметила – в собственной квартире она регулярно натыкается на предметы, связанные с Началовой. Распрощаться с ними Исаева не может, поскольку они дороги ей как память о любимице.