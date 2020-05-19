«Тяжелая стекляшка»: Тодоренко подарила Грачевой статуэтку премии «Женщина года»

Кроме того, от телеведущей пострадавшая от семейного насилия девушка получила в подарок костюм панды.

На личной страничке в Instagram Маргарита Грачева рассказала поклонникам о том, что она получила необычную посылку от возлюбленной музыканта Влада Топалова. При этом девушка сразу же попросила верных почитателей воздержатся от какой-либо критики в адрес ведущей проекта «Пятница с Региной». Так блогер напомнила, что все люди совершают ошибки. Важно, что у некоторых возникает желание их исправить.

Грачева подметила, что всего за две недели фильм Регины Тодоренко о проблеме домашнего насилия посмотрели порядка четырех миллионов человек. Сама экс-ведущая «Орла и решки» перевела около двух миллионов рублей центру борьбы с домашним насилием. Помимо всего прочего, телеведущая разрабатывает специальное приложение, которое должно помочь тем, кто столкнулся с подобной сложной ситуацией в семье.

Возлюбленная Влада Топалова подарила Маргарите статуэтку премии «Женщина года». Как говорит блогер, для нее эта награда ничего не значит. Еще общаясь с Тодоренко, девушка в шутку подметила, что была бы не против получить костюм панды, так как этого персонажа обожает ее младший сын.