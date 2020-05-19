Названа первая совместная покупка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

И да, это банально и связано с обустройством быта.

Королевский биограф Кэти Николл рассказала о начале отношений Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Отношения пары зародились во времена учебы в университете Сент-Эндрюс. Вскоре влюбленные решили жить вместе, и будущая герцогиня занялась обустройством быта.

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Пара арендовала небольшой коттедж с четырьмя спальнями и принялась его обустраивать. По словам Кэти Николл, первым, что Кейт Миддлтон принесла в дом, стали полосатые занавески в красно-белых тонах. Хозяйка дома повесила их на кухне, чтобы создать уют.

Помимо занавесок в коттедж доставили холодильник для шампанского. Миддлтон ни грамма не сомневалась в необходимости данной техники, так как пара планировала «часто развлекаться» и принимать гостей.

Принц Уильям оценил покупку по достоинству и остался доволен предусмотрительностью возлюбленной, пишет сайт OA.