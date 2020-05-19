Сказка против коронавируса: Тайка Вайтити и звезды Голливуда устраивают благотворительную акцию

Знаменитости будут читать повесть в режиме онлайн, а все вырученные деньги отдадут в благотворительный фонд.

Тайка Вайтити стал одним из организаторов нового благотворительного флешмоба. Режиссер вместе со звездами Голливуда будет вслух читать книгу «Джеймс и гигантский персик», а все вырученные деньги отправятся в фонд Partners in Health, который помогает врачам, сражающимся с коронавирусной инфекцией. К акции уже присоединились такие знаменитости, как Кара Делевинь, Райан Рейнольдс, Крис Хемсворт, Мэрил Стрип, Бенедикт Камбербэтч и многие другие.

Всего будет десять эпизодов чтения и в каждом новые актеры и звезды. Как объяснил сам режиссер, он часто читал эту повесть для своих дочерей и теперь он готов пересказать эту историю всем, кто готов слушать. Сказка о силе детей и о преодолении всех преград, несомненно, сумеет помочь людям как раз в данное время, когда пандемия все еще не побеждена.

Книга «Джеймс и гигантский персик» рассказывает историю простого мальчика, который как-то оказался внутри гигантского магического персика, где познакомился с местными жителями-насекомыми. В результате Джеймс отправляется в путешествие через Атлантический океан, чтобы найти настоящих друзей, и наконец смириться со смертью родителей.