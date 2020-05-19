«Моя роль на грани безумия»: Екатерина Волкова стала звездой сериала «Разбитое зеркало»

В минувший понедельник, 18 мая, на телеканале «Россия» состоялась премьера нового детектива с элементами мелодрамы «Разбитое зеркало». История простой семьи, у которой слишком много скелетов в шкафу, порадовала как зрителей, так и создателей проекта. Главные женские роли исполнили прекрасные актрисы Екатерина Волкова и Екатерина Гусева.

Журналистам портала Teleprogramma.pro удалось пообщаться с Екатериной Волковой и выяснить, как подробности о новом проекте, так и личные секреты актрисы.

«Моя роль драматична, даже, может, на грани безумия. Такую героиню я еще не играла!» — с первых минут общения создала интригу звезда.

Как объяснила Волкова, ее персонаж однажды совершает страшную ошибку, которую уже нельзя исправить, а расплата со временем обязательно приходит. В сериале описываются события 90-х годов, а все знают, что время это бы совсем не простое. Бандиты на улицах и предательство на каждом шагу, вот в таких условиях героиня Волковой оказывается впутана в водоворот интриг.

Во время съемок артистке даже пришлось прыгать с высокой скалы в озеро, к счастью, все прошло без происшествий.