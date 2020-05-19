«Такие счастливые»: Игорь Макаров поделился редким фото с Лерой Кудрявцевой

Лера Кудрявцева 19 мая принимает поздравления. Телеведущая отмечает 49-летие. Блондинка спокойно относится к своему возрасту, поэтому сразу объявила: «Мои года — мое богатство». Конечно, главным своим достижением девушка считает дочку Марию, которой скоро исполнится 2 года. В соцсети знаменитость поделилась трогательными фото, на которых запечатлена беременной. А позже ее поздравил муж Игорь Макаров.

Хоккеист опубликовал редкий снимок, на котором запечатлен с возлюбленной на отдыхе. В кадре он целует в губы именинницу на фоне побережья в Майами, где они отдыхали год назад. Лера предстала в полосатой юбке макси и льняной рубашке.

«С днем рождения, любимая», — с нежностью поздравил Макаров жену.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились семейной идиллией. «Будьте счастливы», «Какая прелесть», «Лучшая телеведущая», «Такие счастливые и красивые», «Вы как никто достойны счастья», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Кудрявцева долгое время встречалась с Сергеем Лазаревым. Однако до свадьбы у них дело так и не дошло. С Макаровым они поженились в 2013 году. Этот брак стал для нее третьим. Большая разница в возрасте влюбленных не смущает. От прошлых отношений у Леры есть взрослый сын Жан, который два года назад сделал ее бабушкой. Избранница молодого человека родила сына Льва.