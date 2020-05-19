«Игриво, уместно и актуально»: Самойлова для семейного праздника облачилась в мини-сарафан из денима

Стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова оценила наряд модели, который она выбрала в день рождения сына.

32-летняя модель Оксана Самойлова умеет выгодно подчеркнуть все достоинства своей идеальной фигуры, выбирая яркие и эффектные наряды. Даже находясь в самоизоляции, звезда Instagram не позволяет себе безвкусных образов. И тем более когда речь заходит о праздниках, то девушка стремится предстать во всей своей красе.

19 мая многодетная семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана отмечает 3 месяца со дня рождения малютки Давида. И по этому случаю мама малыша выбрала эффектный джинсовый сарафан на пуговицах. Мы обратились к эксперту портала Teleprogramma.pro Ольге Трофимовой, имиджмейкеру с 10-летним стажем работы в индустрии моды, чтобы оценить выбор Оксаны.

Стилист отметила, что вещи из денима серого цвета, имеющего эффект потертости или состаренности, в этом сезоне находятся на пике популярности.

«Оксана является законодательницей моды, особенно откровенного стиля, которым изобилует ее гардероб. И мини-сарафан, который выбрала сейчас Оксана, — лишний раз нам это напоминает. Изысканная линия декольте подчеркивает роскошь всего имеющегося, игривые рукавчики в данном сарафане придают романтический флер. Все в наряде настолько игриво, уместно и актуально, и подчеркивает абсолютно роскошную фигуру Оксаны, что даже не к чему придраться».

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.