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«Игриво, уместно и актуально»: Самойлова для семейного праздника облачилась в мини-сарафан из денима

Стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова оценила наряд модели, который она выбрала в день рождения сына.

«Игриво, уместно и актуально»: Самойлова для семейного праздника облачилась в мини-сарафан из денима
Оксана Самойлова/Фото: instagram.com/p/B-2tb6GBmee

32-летняя модель Оксана Самойлова умеет выгодно подчеркнуть все достоинства своей идеальной фигуры, выбирая яркие и эффектные наряды. Даже находясь в самоизоляции, звезда Instagram не позволяет себе безвкусных образов. И тем более когда речь заходит о праздниках, то девушка стремится предстать во всей своей красе.

19 мая многодетная семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана отмечает 3 месяца со дня рождения малютки Давида. И по этому случаю мама малыша выбрала эффектный джинсовый сарафан на пуговицах. Мы обратились к эксперту портала Teleprogramma.pro Ольге Трофимовой, имиджмейкеру с 10-летним стажем работы в индустрии моды, чтобы оценить выбор Оксаны.

Оксана Самойлова.
Оксана Самойлова. Фото: www.instagram.com/p/B-2tb6GBmee

Стилист отметила, что вещи из денима серого цвета, имеющего эффект потертости или состаренности, в этом сезоне находятся на пике популярности.

«Оксана является законодательницей моды, особенно откровенного стиля, которым изобилует ее гардероб. И мини-сарафан, который выбрала сейчас Оксана, — лишний раз нам это напоминает.

Изысканная линия декольте подчеркивает роскошь всего имеющегося, игривые рукавчики в данном сарафане придают романтический флер. Все в наряде настолько игриво, уместно и актуально, и подчеркивает абсолютно роскошную фигуру Оксаны, что даже не к чему придраться».

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

Ольга Трофимова
Ольга Трофимова. Фото: личный архив

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мода и стильОксана СамойловаОксана Самойлова с детьми
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