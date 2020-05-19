«Идеальная!»: Софья Каштанова поделилась домашним селфи без макияжа

32-летняя актриса, звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Психологини» на телеканале ТНТ Софья Каштанова является активным пользователем социальной сети Instagram. У девушки почти полмиллиона подписчиков, и она регулярно радует их различным контентом, связанным как с творчеством и карьерой, так и закулисной жизнью.
На этот раз актриса поделилась честным селфи, на котором Каштанова позирует без макияжа.
«Ну я посмотрела, кажется, все сериалы», — сообщила девушка.
Поклонники начали давать свои рекомендации о многосерийных фильмах, которые с удовольствием посмотрели сами. Кроме того, многие отметили, как прекрасна их любимица на фотографии без мейкапа.
«Отель Элеон»! Но «Полицейский с Рублевки» с твоим участием обожаю больше всего», «София, Вы такая красивая!», «Самая красивая женщина!», «Самая красивая актриса, которую я знаю!», «Какая же красивая. Идеальная!», «Вы ослепительно прекрасна…» — написали многие из подписчиков.