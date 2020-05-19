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«Идеальная!»: Софья Каштанова поделилась домашним селфи без макияжа

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» предстала перед подписчиками без прикрас.

«Идеальная!»: Софья Каштанова поделилась домашним селфи без макияжа
СОФЬЯ КАШТАНОВА. ФОТО: INSTAGRAM.COM/SOFIACASTANOVA

32-летняя актриса, звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Психологини» на телеканале ТНТ Софья Каштанова является активным пользователем социальной сети Instagram. У девушки почти полмиллиона подписчиков, и она регулярно радует их различным контентом, связанным как с творчеством и карьерой, так и закулисной жизнью.

На этот раз актриса поделилась честным селфи, на котором Каштанова позирует без макияжа.

«Ну я посмотрела, кажется, все сериалы», — сообщила девушка.

Поклонники начали давать свои рекомендации о многосерийных фильмах, которые с удовольствием посмотрели сами. Кроме того, многие отметили, как прекрасна их любимица на фотографии без мейкапа.

«Отель Элеон»! Но «Полицейский с Рублевки» с твоим участием обожаю больше всего», «София, Вы такая красивая!», «Самая красивая женщина!», «Самая красивая актриса, которую я знаю!», «Какая же красивая. Идеальная!», «Вы ослепительно прекрасна…» — написали многие из подписчиков.

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