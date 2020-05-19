«Где-то 100 кг тому назад»: жена Овечкина в мини-бикини блеснула фигурой до беременности

26-летняя Анастасия Шубская вспомнила, какой была ее талия до того, как стала заметно округляться.

В феврале возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина подтвердила информацию о том, что она находится в интересном положении. Модель призналась, что с нетерпением ожидает того момента, когда сможет взять на руки новорожденную кроху. Судя по тематической вечеринке, которую 26-летняя Анастасия Шубская устроила в честь будущего малыша, она собирается подарить спортсмену еще одного мальчика.

Супруги воспитывают общего сына Сережу. В августе малышу исполнится два годика. На первых месяцах беременности Анастасия вместе с наследником посещала все важные матчи Овечкина. В микроблоге Шубская то и дело публиковала свежие фото с трибун, позируя в компании своего маленького болельщика. По словам модели, их Сережа не расстается с клюшками даже за обедом.

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В Stories возлюбленная Александра Овечкина поделилась архивным снимком, который был сделан еще прошлым летом. Так, поддавшись ностальгическим воспоминаниям, знаменитость решила вспомнить, какой была ее талия до того, как стала заметно округляться. На селфи Анастасия Шубская в мини-бикини блеснула идеальной фигурой и плоским животиком до беременности.

«Где-то 100 кг тому назад», — пошутила модель.

В одном из интервью Анастасия дала понять, что она обрела настоящее женское счастье рядом с мужем. Как говорит модель, дома с семьей Александр Овечкин ведет себя совершенно иначе нежели на матчах или тренировках на ледовой арене.