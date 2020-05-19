«Можно спать сколько влезет»: дочка запечатлела Стриженову в лавандовой кофте и без макияжа

53-летняя Екатерина Стриженова увлеклась садоводством на домашней изоляции. В микроблоге ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале поделилась с поклонниками свежими кадрами, показав себя в натуральном виде. Без макияжа и укладки звездную маму запечатлела младшая дочка сценариста Александра Стриженова. Перед объективом камеры знаменитость предстала в лавандовой кофте, поддержав тренд на естественность.

«Надо же да, какие цвета природа придумала! Саня, а вот это посмотри!» — обратилась к наследнице телеведущая. «Ага», — поддержала слова именитой мамы 19-летняя Александра.

В беседе с поклонниками Екатерина Стриженова призналась, что еще никогда она не жила такой безрежимной жизнью. У знаменитости появилось лишнее время на то, чтобы посмотреть любимый сериал, заняться садоводством, прочитать книги и просто отоспаться.

«Можно спать сколько влезет… Организм в шоке!» — заверила Стриженова.

По словам телеведущей, она всегда пребывала в движении. Начала работать с четырнадцати лет и не переживала «простоев». Постоянные съемки в кино, участие в различных телепроектах, театр — Екатерина зналась свое расписание на год вперед. Однако сейчас у Стриженовой появилась возможность немного разгрузиться.

«Как-будто кто-то нажал на стоп-кран и поезд остановился», — уточнила телеведущая.

Единственное, что огорчает возлюбленную Александра Стриженова так это то, что она не может повидаться с внуком Петей Петровичем (Так малыша называют домашние, — Прим. ред.). Вместе с родителями кроша живет в Штатах.