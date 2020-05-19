Больше спорта, меньше соцсетей: актер Эндрю Скотт поделился секретами выживания в самоизоляции

Звезда проектов «Шерлок» и «Дрянь» Эндрю Скотт решил поделиться с журналистами здания GQ информацией о том, как он проводит время в самоизоляции. Как выяснилось, актер обожает спорт и старается как можно больше времени уделять именно самосовершенствованию. Тем более, что больше заняться особо и нечем. Скотт регулярно тренируется и не перестает нахваливать свои силовые тросы, которые ранее он игнорировал.

Не забывает актер и о телевизионных новинках, он уже успел посмотреть новый документальный хит «Король тигров» от Netflix. Скотт отметил, что по его мнению, во время эпидемии стоит как можно меньше времени уделять новостям в соцсетях, потому что противоречивой информации очень много и бывает сложно во всем разобраться и сделать правильные выводы.

Напоследок Скотт поделился еще одним открытием во время пандемии — Zoom можно использовать для связи почти по любому поводу. Недавно актер созвонился с одним из приятелей и они буквально час показывали друг другу, какую жуткую одежду они носят в самоизоляции.