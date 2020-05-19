«Охотится»: Калашникова заметила особое отношение Цымбалюк к сыну Джигарханяна

В прямом эфире Instagram певица Анна Калашникова встретилась с приемным сыном Армена Джигарханяна Степаном. Они обсудили нынешние взаимоотношения актерской семьи с Виталиной Цымбалюк-Романовской и недавнее расставание мужчины с Ольгой Казаченко.
Напомним, Степан Джигарханян некоторое время встречался с экс-женой музыканта Вадима Казаченко Ольгой. Однако влюбленные поняли, что не являются героями романов друг друга и тихо-мирно разошлись.
Калашникова предложила свободному теперь мужчине закрутить роман с Цымбалюк-Романовской, а Ольге — начать встречаться с Прохором Шаляпиным.
«Виталина охотится за тобой, она тебе глазки строит на эфирах», — заметила Анна.
Степан ответил, что вовсе не против связи своей бывшей с музыкантом, а вот интрижка с бывшей мачехой точно невозможна.
«С Виталиной у нас отношения очень жесткие. Она себя ведет не очень правильно. Вроде бы лояльно говорит обо мне на шоу, а потом вдруг в интервью слышу из ее уст гадости», — сказал Степан и рассмеялся.