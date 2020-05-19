«Питаю слабость»: Асмус в велюровом халате полакомилась ягодами

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» дала понять, что она не любит фрукты.

В беседе с верными почитателями супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова раскрыла несколько интересных фактов о себе. Так, знаменитость призналась, что в отличие от многих ее знакомых, она не испытывает слабость к фруктам. И даже наоборот, актриса старается не включать их в свой дневной рацион. Исключение Кристина Асмус делает только для яблок и мандаринов. При этом ананасы, бананы, киви, манго и персики актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» старается не есть.

«Могу конечно, но редко и в основном, когда нет альтернативы. Или уже нарезанные на столе красиво лежат… То ли дело ягоды! Питаю слабость к ягодным десертам и напиткам», — заверила Асмус.

На личной страничке в Instagram возлюбленная шоумена поделилась свежим «карантинным» фото, представ перед объективом камеры в велюровом халате винного оттенка. Не забыла Кристина и про угощение, полакомившись в их семейной гостиной ассорти из ягод: голубикой, клубникой, малиной и ежевикой.

Напомним, что даже свой день рождения актриса отметила дома, устроив для поклонников прямой эфир в Instagram. При этом знаменитость согласилась принять участие в съемках программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Супруга Гарика Харламова уточнила, что впервые за два месяца выехала в город, прервав тем самым добровольную самоизоляцию.