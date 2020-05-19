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Актер из фильма «Сумерки» найден мертвым в своей квартире

На момент смерти Грегори Бойсу было 30 лет.

Актер из фильма «Сумерки» найден мертвым в своей квартире
Кадр из фильма "Сумерки". Фото: Summit Entertainment

Издание Reviewjournal сообщило, что актер из фильма «Сумерки» был найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе.

Грегори Тайри Бойсу на момент смерти было 30 лет, рядом с ним было обнаружено тело и его девушки. В полицию поступил анонимный звонок, так что сотрудники правоохранительных органов отреагировали на вызов и нашли пару.

По словам полицейских, вряд ли смерть связана с преступностью, но других комментариев пока нет.

Грегори Бойс в своей жизни сыграл лишь одну, но крайне важную роль — в «Сумерках» именно он был за рулем автомобиля, который едва не сбивает главную героиню Беллу и лишь после вмешательства вампира Эдварда машину удается остановить в сантиметрах от тела девушки.

У Бойса осталась 10-летняя дочь Алайя, что будет с ней пока неясно.

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