«Красивая в любом возрасте!»: Кудрявцева отмечает 49-летие

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева 19 мая отмечает день рождения. Звезде исполняется 49 лет. Теледива решила по этому случаю предаться воспоминаниям – в своем Instagram-аккаунте она разместила видеоподборку своих архивных фотографий.

Эффектная блондинка на них предстала в самых разных образах: тут она — яркая телеведущая на съемках, там – в расслабленном домашнему луке и без макияжа, а следом – в интересном положении. Фото с отдыха, из роддома, семейные снимки, селфи, кадры с супругом Игорем Макаровым, и, конечно же, с малышкой Машей.

«Мои года — мое богатство! 19 мая», — подписала видео Кудрявцева, и выбрала соответствующее музыкальное сопровождение в исполнении Вахтанга Кикабидзе.

Подписчики поспешили поздравить свою любимицу с этим знаменательным днем.

«Необыкновенные фотографии!», «Очень красивая в любом возрасте! С днем рождения!», «Поздравляю! Лера, Вы просто восхищение и восторг!», «Невероятная! Всегда! Поздравляем!», «Шикарная», «Лера, какая ты хорошенькая! Пусть все будет хорошо», — написали поклонники.

Накануне дня рождения звезды в Сети стала распространяться информация о том, что она осталась без работы на НТВ. Якобы телеканал из-за финансовых трудностей отказался от целого ряда телепрограмм и ток-шоу, в том числе с Лерой Кудрявцевой. Однако телеведущая посмеялась над слухами и назвала их фейком.