«Спасибо за позитив»: Рудковская «проскакала на коне» по собственной ванной

Как всегда, помогал ей в этом муж Евгений Плющенко.

Яна Рудковская ворвалась в Instagram с очередным вайном. На сей раз продюсер в компании с супругом Евгением Плющенко изобразила героев фильма «Новые приключения неуловимых мстителей».

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Продюсер взяла в руки комнатное дерево, фигурист направил на волосы фен и под энергичную песню «Погоня» пара «проскакала» по собственной ванной. В конце сюжета неожиданно возник сын супругов Саша.

«Яна, с вашего профиля хоть посмеяться можно, спасибо вам за этот позитив среди кучи плохих новостей, которые сейчас сыпятся отовсюду», «Супер, вы молодцы. Море позитива. Спасибо вам», «Яна, надо объявить приз преданным зрителям! Я уже жду Ваши ролики», — отреагировали на видео почитатели Рудковской.

Продюсер не стала скрывать, что создает вайны не только на потеху фолловеров, но и для того, чтобы повлиять на подписку в своем аккаунте Instagram.