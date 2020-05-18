«Не помешало бы прикрыться!»: Бузова без белья блеснула грудью в просвечивающем топе

Ольга Бузова произвела фурор на личной страничке в Instagram. Возлюбленная шоумена и певца Давида Манукяна в очередной раз позировала перед объективом камеры без бюстгальтера. Ранее знаменитость уже делилась с поклонниками провокационными кадрами, демонстрируя соблазнительные изгибы своей фигуры.

Как и Ксения Собчак, поющая телеведущая гордится всем тем, чем наделила ее матушка-природа. В микроблоге артистка поделилась свежим видеороликом, позируя в просвечивающем белом топе. Верные почитатели ведущей «Дома-2» не оставили без внимания тот факт, что девушка «забыла» надеть лифчик.

Армия поклонников знаменитости разделилась на два лагеря, пока одни критиковали Ольгу за излишнюю смелость, другие напомнили хейтерам известную истину, которая гласит: что естественно, то небезобразно. Сама Бузова на едкие комментарии поклонников никакого внимания не обращает. Поющая телеведущая во всеуслышание говорит о том, что она обрела настоящее женское счастье рядом с возлюбленным.