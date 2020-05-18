«Какая уже взрослая»: Юлия Меньшова позировала с 16-летней дочерью от Игоря Гордина

Юлия Меньшова не скрывает, что очень любит свою семью. При этом порой в отпуск отправляется одна, чтобы по-настоящему расслабиться. Вот уже второй месяц она находится с семьей в самоизоляции, но это нисколько не испортило ее отношения с близкими. Недавно в ее доме даже состоялся скромный праздник по случаю юбилея ее мужа, заслуженного артиста РФ Игоря Гордина. Они вместе уже более 20 лет, но был период, когда они едва не расстались.

У пары есть двое детей — взрослый сын Андрей и дочь Таисия, которой 23 мая исполнится 17 лет. В соцсети Меньшова крайне редко публикует семейные фото, но на этот раз она сделала исключение. Актриса опубликовала фото, сделанное год назад в Барселоне. В кадре она позирует в музее с в белом платье в горох и с объемной сумкой. Рядом с ней на фото стоит Таисия в черном платье и жакете. Девушка почти догнала по росту маму.

«В мае 2019-го, с дочей, в Барселоне. В одном из первых домов, построенных архитектором Гауди», — поделилась Юлия.

Многие поклонники восхитились подросшей наследницей звездной пары. Некоторые отметили, что Таисия взяла все самое лучшее от родителей. «Юлия, вы прекрасны! Обе красавицы», «Вы словно сестры с дочкой!», «Какая уже взрослая», «Такие изящные», «Прям сестры», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что сын Меньшовой, Андрей, окончил Школу-студию МХАТ. Он решил продолжить актерскую династию. А Таисию пока больше привлекает журналистика.