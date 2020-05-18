«Мы сошлись в какой-то момент»: Васильева рассказала, как ей удалось одолеть коронавирус

Ранее СМИ сообщали, что актрису могут заставить выплатить штраф за побег из больницы.

Переболевшая коронавирусом 73-летняя актриса Татьяна Васильева рассказала, как ей удалось одолеть болезнь. Напомним, о заражении артистки «Сватов» первой рассказала Дана Борисова. Телеведущая заявила, что медики якобы не спешат забирать паникующую Васильеву в больницу, хотя та несколько раз обращалась за врачебной помощью. Позже Васильева в руки специалистов все-таки попала: актрисе подтвердили диагноз, а также порекомендовали соблюдать карантин.

Недавно Васильева обрадовала зрителей заявлением, что чувствует себя превосходно и со дня на день готова покинуть стены квартиры и завоевывать мир. В разговоре с радио «Комсомольская правда» Васильева подчеркнула: ей повезло найти к болезни особый подход, благодаря чему опасность миновала.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Мы с этим коронавирусом сошлись в какой-то момент и стали работать сообща», — поделилась залогом победы она.

Внесла Васильева ясность и в ситуацию с побегом из больницы. Сразу несколько СМИ заявили о том, что Татьяне предстоит выплатить штраф, поскольку актриса не дождалась детальных инструкций и уехала спустя несколько часов после госпитализации. Артистка оплатить штраф согласна, но подметила: прежде, чем уехать домой, она подписала соответствующий документ.