«Эта женщина не меняется»: 51-летняя Светлана Бондарчук показала, как выглядела в молодости

Светлана Бондарчук много лет прожила в браке с Федором Бондарчуком. Супруги развелись в 2016 году. Теперь известный режиссер счастлив с молодой актрисой Паулиной Андреевой, а вот его бывшая пассия не торопится снова под венец, хоть и встречается с Сергеем Харченко. От первого брака у нее есть двое детей: сын Сергей и дочь Варвара. 51-летняя светская львица рада тому, что у нее большая семья.

К слову, даже теперь, в столь зрелом возрасте, Светлана может похвастаться стройной фигурой. Несмотря на критику злопыхателей, время от времени она оголяется на камеру. Вот уже больше месяца бизнесвумен находится в самоизоляции. Находясь дома, она добралась до фотоальбомов. Недавно Бондарчук показала, как Рената Литвинова выглядела в молодости. Теперь она опубликовала свои архивные снимки с отдыха.

На первом кадре бывшая жена Федора позирует в купальнике на пляже с еще маленьким сыном. Она продемонстрировала поджарое тело. На ее лице не было ни грамма макияжа. На других кадрах Светлана позировала в уютной одежде, оттеняющей ее загорелую кожу. Рядом с ней находились подруги и сын.

«Как же я любила отдыхать с маленьким Сережей», — призналась светская львица.

Поклонники отметили, что Бондарчук совершенно не меняется. Но некоторые с первого взгляда спутали ее с мужем Наташи Королевой — Тарзаном. «Какая вы красавица, как горец, никогда не меняетесь!», «Светлана, ну вы прям совсем не изменились», «Боже, эта женщина не меняется с возрастом!», «Как же сын на деда своего похож», «Показалось, что Тарзан», «И я с Тарзаном спутала», — стали комментировать пост подписчики.