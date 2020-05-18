В ожидании чуда: Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями

По информации журналистов, актриса уже на шестом месяце беременности.

Одна из самых звездных пар Голливуда наконец-то познает радость рождения ребенка. По сообщению издания Page Six, Руни Мара и Хоакин Феникс ждут первенца.

Напомним, дотошные папарацци уже несколько раз замечали, что Мара в последнее время предпочитает мешковатую одежду и вот на конец-то появились подтверждения. По словам источника журналистов, женщина примерно на шестом месяце беременности.

Ни Феникс, ни Руни в данный момент не комментируют это радостное известие. Напомним, пара в данный момент находится на самоизоляции в своем особняке в Лос-Анджелесе.

Летом прошлого года стало известно, что возлюбленные все же решили обручиться после трех лет отношений. Мара известна по ролям в фильмах «Девушка с татуировкой дракона» и «Социальная сеть», ну, а Феникс показал себя в «Гладиаторе», а также в недавно вышедшем любимце зрителей «Джокере».