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В ожидании чуда: Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями

По информации журналистов, актриса уже на шестом месяце беременности.

В ожидании чуда: Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями
Хоакин Феникс и Руни Мара. Фото: globallookpress

Одна из самых звездных пар Голливуда наконец-то познает радость рождения ребенка. По сообщению издания Page Six, Руни Мара и Хоакин Феникс ждут первенца.

Напомним, дотошные папарацци уже несколько раз замечали, что Мара в последнее время предпочитает мешковатую одежду и вот на конец-то появились подтверждения. По словам источника журналистов, женщина примерно на шестом месяце беременности.

Ни Феникс, ни Руни в данный момент не комментируют это радостное известие. Напомним, пара в данный момент находится на самоизоляции в своем особняке в Лос-Анджелесе.

Летом прошлого года стало известно, что возлюбленные все же решили обручиться после трех лет отношений. Мара известна по ролям в фильмах «Девушка с татуировкой дракона» и «Социальная сеть», ну, а Феникс показал себя в «Гладиаторе», а также в недавно вышедшем любимце зрителей «Джокере».

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