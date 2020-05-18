«Мамина девочка»: восьмилетняя дочь Виктории Бони отрастила локоны до талии

Виктория Боня привыкла много путешествовать. В прошлом году она переехала в Лондон, но там не прижилась ее дочка Анджелина. Девочка была расстроена пасмурной и дождливой погодой, поэтому недавно светская львица сообщила, что возвращается в Монако. Правда, почти весь карантин она с наследницей провела в Ницце, где живет ее бывший возлюбленный Алекс Смерфит. Модель демонстрировала роскошный дом, в котором жила. А теперь она гуляет по Монте-Карло.

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Вместе с ней теперь наслаждается уже любимыми видами и восьмилетняя Анджелина. Накануне Боня запечатлела подросшую наследницу в домашней обстановке. Девочка в розовом джемпере стояла у окна. При этом было видно, как ее волосы струятся до самой талии.

«Мне приснилась песня, просто невероятно красивая! Если бы умела петь, я бы обязательно ее записала. Но, увы, петь я не умею.. Что самое интересное, когда я проснулась, то строки песни начали таять… и из всей песни я теперь помню только три строчки», — рассказала светская львица.

Многие поклонники восхитились ее подросшей наследницей. Некоторые уверены, что Анджелина очень похожа на отца. К слову, ранее Виктория рассказывала, что ее дочка избирательна в одежде и часто сама выбирает себе наряды. В куклы она уже не играет, предпочитая различные слаймы ( современный аналог так называемого лизуна. — Прим. ред.) и компьютерные игры. Во время карантина девочка учится дистанционно. Когда она жила в Лондоне, то ее маму штрафовали, если ребенок пропускал занятия или опаздывал в школу.

«Доча у вас будет еще та красотка», «Папина копия», «Мамина девочка», «Это ваша дочка? Как выросла», — прокомментировали пост подписчики.