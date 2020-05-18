Моменты жизни: дочь Глаголевой поделилась памятными предсвадебными фото

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 26-летняя Анастасия Шубская погрузилась в ностальгическое состояние. На личной страничке микроблога дочка ныне покойной Веры Глаголевой уже публиковала отчетные кадры со свадьбы.

Однако на этот раз в stories Instagram возлюбленная хоккеиста решила показать те снимки, которые были сделаны в неформальной обстановке их супружеской спальни еще до торжества. Напомним, что свой союз с Александром Овечкиным модель официально оформила в августе 2016-го. И только спустя год влюбленные устроили торжество по случаю этого события. Мама Анастасии — Вера Глаголева — успела выдать младшую дочь замуж.

Актриса ушла из жизни летом 2017 года после продолжительной болезни. Она так и не увидела внука. В 2018-м Шубская впервые стала мамой. Она родила первенца — сына Сергея. А в феврале модель подтвердила информацию о том, что они с Овечкиным готовятся к пополнению в семье. Анастасия находится в интересном положении. Судя по тематической вечеринке, которую девушка устроила в честь будущего малыша, стало понятно, что Шубская ждет мальчика.

На памятных снимках Анастасия позировала в белом шелковом халате. К тому моменту стилисты и визажисты уже сделали невесте макияж и прическу. Но до примерки свадебного платья еще не дошло. А вот возлюбленный Шубской поспешил облачиться в белую сорочку и классические брюки, сняв пиджак. Образ хоккеиста дополнила бабочка.

В одном из интервью Анастасия призналась, что дома с семьей ее муж ведет себя совсем иначе, нежели во время матчей или тренировок на ледовой арене. Овечкин проявляет нежность по отношению к жене и маленькому сынишке.