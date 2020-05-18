«Какая молодая!»: в Сети нашелся совместный снимок Данилы Козловского с мамой

В Сети отыскали совместный снимок Данилы Козловского с мамой. Актер и режиссер предпочитает скрывать личную жизнь от посторонних глаз, лишь изредка публикуя в личном микроблоге в Instagram снимки с маленькой дочерью от Ольги Зуевой. Не так давно представил Козловский общественности и своего брата – 34-летнего Егора.

А еще недавно поклонники увидели и совместный кадр Данилы с мамой. Сделан снимок был несколько лет назад в России. На фотографии счастливый сын с особым трепетом обнимает родительницу, которой едва ли на первый взгляд можно дать больше 40. На самом же деле, в июле актрисе Надежде Звенигородской исполнится 69 лет.

В восторге от внешнего вида мамы Козловского остались и комментаторы. «Какая она молодая!», «Сначала подумала, что жена его», «Данила с Надеждой выглядят ровесниками», «Очень похожи», «Выглядит восхитительно», — высказались они.