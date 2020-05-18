«Вау!»: Галкин показал чудо-железную дорогу сына Гарри

Похоже, что юморист Максим Галкин не просто любит своих детей Гарри и Лизу, но и способен увлечься их ребяческими играми.

Недавно артист выложил в Сеть видео с их футбольным матчем во дворе замка. И, заметим, что за мяч яростно бился далеко не только сын комика, но и сам отец. Галкин воодушевленно бегал по импровизированному полю (территории возле дома) и сильно эмоционировал, когда его отпрыск забил гол в собственные ворота.

На сей раз Максим показал развлечение Гарри с железной дорогой. Игра явно впечатлила не только малыша, но и его отца. Муж Аллы Пугачевой, снявший ребенка на видео, внимательно следил за поездом, который невероятно был похож на настоящий и даже выдавал из трубы дымок. «Вау!» — пришел он в восторг.

В какой-то момент Галкин захватил в объектив мальчика. Гарри деловито управлял машиной, серьезно взирая на железнодорожный путь, как настоящий машинист.