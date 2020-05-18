«Копия – дед!»: жена Юдашкина обнародовала фото с подросшим внуком

Младший внук кутюрье Валентина Юдашкина годовалый Аркаша может стать настоящей звездой Интернета. Каждое его появление в Сети пользователи воспринимают с восторгом. Да и можно ли пройти мимо, не заметив такого очаровательного большеглазого малыша?

Ответ очевиден – нет. Супруга модельера 61-летняя Марина Юдашкина в самоизоляции практически полностью посвятила себя внукам (у Аркадия есть еще 3-летний брат Толенька). Она занимается с ними рисованием, играет, читает книги. Именно благодаря ей почитатели таланта Юдашкина смогли увидеть, как выросли дети его дочери Галины.

Особого внимания в числе обнародованных Мариной фото заслужил портретный снимок с Аркашей. Мальчик подрос и стал поразительно напоминать своего знаменитого родственника.