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«Копия – дед!»: жена Юдашкина обнародовала фото с подросшим внуком

Младший Аркаша поразил поклонников кутюрье своей неотразимой внешностью.

«Копия – дед!»: жена Юдашкина обнародовала фото с подросшим внуком
Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото Global look press.

Младший внук кутюрье Валентина Юдашкина годовалый Аркаша может стать настоящей звездой Интернета. Каждое его появление в Сети пользователи воспринимают с восторгом. Да и можно ли пройти мимо, не заметив такого очаровательного большеглазого малыша?

Ответ очевиден – нет. Супруга модельера 61-летняя Марина Юдашкина в самоизоляции практически полностью посвятила себя внукам (у Аркадия есть еще 3-летний брат Толенька). Она занимается с ними рисованием, играет, читает книги. Именно благодаря ей почитатели таланта Юдашкина смогли увидеть, как выросли дети его дочери Галины.

Особого внимания в числе обнародованных Мариной фото заслужил портретный снимок с Аркашей. Мальчик подрос и стал поразительно напоминать своего знаменитого родственника.

«Ну до чего похож на Валентина!», «Копия – дед!», «Эти глаза мне знакомы», — заметили внешнее сходство с Юдашкиным фолловеры.

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