Мария Порошина устроила безудержные пляски с дочерьми от Древнова

Актриса, судя по всему, пребывает в прекрасном настроении и великолепной форме.

Актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала забавную видеозапись. На кадрах она танцует с подросшими дочками от актера Ильи Древнова Аграфеной и Глафирой. У всего семейства прекрасное настроение. «После эфира», — кратко подписала запись звезда.

Надо сказать, что дочки Марии Порошиной за последнее время заметно подросли. Они растут настоящими красавицами. Кстати, Порошина в этом году принимает участие в проекте «Танцы со звездами», поэтому дома, судя по всему, активно репетирует.

Любопытно, что в комментариях отметился первый супруг звезды актер Гоша Куценко. «Колбасит по-детски», — заявил он.

Отметим, что у Марии Порошиной от Куценко дочь Полина. Ей в этом году исполнилось 24 года. Кроме Аграфены и Глафиры от Древнова у актрисы есть еще дочь Серафима. В этом году ей исполнится 15 лет. Судя по всему, в плясках своей семьи она уже участия не принимает.

Добавим, что полтора года назад Мария Порошина в пятый раз стала мамой. На свет появился ее сын Андрей. Звезда не распространяется, кто отец ребенка.