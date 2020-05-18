«Как было весело»: Куценко показал архивные кадры со съемок фильма «Любовь-морковь»

52-летний Гоша Куценко предался ностальгии на самоизоляции и вспомнил свое участие в съемках комедии «Любовь-морковь» с Кристиной Орбакайте. С момента выхода ленты в прокат прошло 13 лет, но многие зрители по-прежнему напоминают Куценко о необычном партнерском дуэте с певицей.

На днях Гоша решил перебрать свои архивы и нашел редкий кадр со съемочной площадки фильма. По нему наглядно можно оценить, насколько изменилась Орбакайте с годами: Кристина отрастила челку, а также сменила цвет волос с желтоватого блонда на более естественный.

«А как было весело!», — сопроводил снимок подписью Куценко.

В комментариях поклонники творчества Гоши признались – они были бы не прочь увидеть продолжение истории, однако, Орбакайте не спешит соглашаться на новые работы – так, последним фильмом стал для нее «Гардемарины – 4». Всего на счету дочери Пугачевой около трех десятков разноплановых ролей.