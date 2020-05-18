«Думаю об Алтае»: Собчак хочет этим летом отдохнуть в Сибири

Ксения Собчак рассказала на своем YouTube-канале, куда намерена отправиться отдыхать этим летом. На сей раз в списке желаний светской львицы оказались вовсе не любимые Мальдивы или Альпы, где она побывала до пандемии, а обычный отечественный регион.

Причина тому – коронавирус. По мнению ведущей, Россия так и не откроет летом свои границы, и только этим объясняется неожиданная любовь звезды к родным просторам.

«Будем исследовать матушку Русь. В Крым я не поеду. Пока думаю об Алтае», — заявила звезда.

Вот только с каким настроением примут Собчак на Родине Шукшина – загадка. Возможно, ей стоит выбрать другое место для отдыха. Ведь накануне Ксения Анатольевна необдуманно заявила в одном из эфиров Instagram, что считает столицу края Барнаул одним из самых ужасных городов России. Жителей муниципалитета это высказывание крайне удивило, ведь девушка ни разу не бывала на их земле, однако сделала столь резкие выводы.

«Она умная, но часто неприятная и хамка. В общем, про Барнаул мы запомнили», «Вот Хакамада была много умнее. Когда она прилетела в Барнаул, она сказала: «Мне ничего неизвестно об этом городе, за исключением того, что Владимир Рыжков из этого города», «Полагаю, надо запретить ей приезжать на нашу РОДИНУ! Навсегда! Мужики, смастерите петицию!» — кипят в Сети жители Алтая.