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Дочь Владимира Машкова решила пройти бесплатные онлайн курсы в Гарварде

Актриса сейчас вместе со своей семьей находится в Америке.

Дочь Владимира Машкова решила пройти бесплатные онлайн курсы в Гарварде
Дочь Машкова начинает обучение в Гарварде/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Машкова в Instagram сообщила, что во время карантина многие известные университеты мира предлагают бесплатные онлайн курсы. Сама она благодаря такому раскладу начинает обучение в одном из самых престижных вузов мира — Гарварде. Как отметила звезда, это ее незакрытый гештальт юношества.

«Harvard University Free Online Courses и отправляюсь в четырехнедельное путешествие. Математика, программирование, медицина и куча еще всего. Я, пожалуй, начну с когнитивного фитнеса (есть такое) ну и с буддизмом давно мечтала поближе познакомиться. Уникальное время. Пользуетесь, граждане. Когда, если не сейчас?»

Мария Машкова

Отметим, что дочь режиссера Владимира Машкова уже несколько лет живет в США со своим мужем пианистом Александром Слободяником-младшим и двумя дочерьми от этого брака.

Ранее Мария Машкова рассказывала, что ей с трудом удалось покинуть Россию в период пандемии и воссоединиться со своей семьей. Один раз звезда уже сидела в самолете, но рейс не состоялся.

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