Таролог Александр Кинжинов прогнозирует скорый брак Кати Варнавы

В том, что она вновь влюблена, участница «Танцев со звездами» публично призналась после очередного выступления.

Новым избранником Екатерины Варнавы стал известный телеведущий. Ранее актриса комедийного жанра в интервью для Ксении Собчак откровенно рассказала, что рассталась с возлюбленным и хореографом Полины Гагариной Константином Мякиньковым после шести лет отношений. Знаменитость подметила, что отношения зашли в тупик, а афишировать их окончание Катя не хотела, поскольку в принципе не приемлет публичного обсуждения интимной жизни.

Накануне после очередного выступления на «Танцах со звездами» Варнава пообещала-таки раскрыть личность своего возлюбленного. Она подметила, что озвучит имя и фамилию, если жюри единогласно поставят ей по «десятке». Получив желаемое, Катя отшутилась, что обязательно все расскажет, важно лишь дождаться следующего выпуска.

Журналистам Teleprogramma.pro удалось выяснить, что новой пассией Варнавы стал знаменитый телеведущий. Мужчине 42 года, и, судя по всему, он намерен взять Катю в жены. Об этом рассказал финалист 18-й «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов.

«Очень высока вероятность того, что Катя Варнава вступит с новым избранником в законный брак. Случится это может в текущем или следующем году», — подметил он.