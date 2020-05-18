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«Утро должно начинаться так»: любимчик женщин Марио Касас похвастал стальным прессом

В свободное от съемок время 33-летний испанец нежится на солнце вместе с братом.

«Утро должно начинаться так»: любимчик женщин Марио Касас похвастал стальным прессом
Марио Касас/Фото: https://www.instagram.com/p/CAOCaHqFshf/

Любимчик женщин, актер, наиболее известный по роли в фильме «Три метра над уровнем неба» Марио Касас продемонстрировал стальной пресс. Напомним, на днях стало известно, что сразу несколько стран Европы, включая Италию и Испанию, зафиксировали резкое снижение смертности при диагнозе коронавирус. Для местных жителей это стало радостной новостью: некоторые из них решили отметить важное событие пикниками и отдыхом на открытом воздухе.

Побаловать свою аудиторию эффектными видами решил и Марио Касас. 33-летний актер убедил поклонниц, что не растерял превосходной формы за время самоизоляции, поделившись кадром с отдыха: на нем шикарный Марио в одних плавательных трусах расположился на лежаке рядом с братом, который чудесным образом похож на своего старшего родственника.

Обожающие эффектные мужские фигуры россиянки поспешили отметиться у Касаса в комментариях. «Утро должно начинаться именно так», «Боже мой, да он хорош!», «Для этих братьев явно не нужен тест ДНК», «Кто-нибудь знает, он женат?», «Супер Марио!» — хвалят они.

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